此項合約是繼沃旭能源上月底做出大彰化西南第二階段及西北離岸風場最終投資決定後的又一重要進展，將由台汽電100%轉投資之子公司星能股份有限公司(Star Energy)負責執行陸上變電站及輸電系統的工程、採購及施工統包。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約包含變電站主建築施工採用預鑄工法，強化品質環安衛管理，和345kV超高壓變電站電力系統，以連接至台電電網。為建置變電站，沃旭能源已獲得彰濱工業區的土地租賃權和建設許可，該陸上變電站預計於2025年底之前啟用。

沃旭能源從進入台灣第一天起，便持續致力發展在地供應鏈，並連結國際資源，為台灣離岸風場建置尋找最佳方案，落實離岸風電品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE)最高國際標準，確保專案如期、如質且安全完工。沃旭能源落實承諾，攜手星能及下游廠商於2022年五月完工啟用全台規模最大的900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站，為發展在地供應鏈做出實質貢獻。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，去年五月成功啟用為台灣首座大規模離岸風場所建置的世界級輸電系統，創下本地離岸風電產業先例。這次的統包合約將進一步強化在地供應商與承包商夥伴的工程技術與環安衛能力，並持續為在地社區創造發展機會。

台汽電董事長黃順義表示：「透過與沃旭能源合作，我們學習到離岸風電產業品質環安衛國際標準，在建置大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站過程中，公司自豪創下超過170萬小時零工安事故的非凡紀錄，這次星能也會持續追求高品質，並確保專案如期、如質、安全完工。」