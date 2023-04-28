目前業界於債券市場交易大多依循台灣假期時程，一般營業日交易時間僅至當日下午5點，即使國外市場正常營業亦無法進行交易，對長期關注海外債券的投資人並不友善，國泰證券「小額債券App」以美元計價的債券商品的交易時間，除了從早上10點至隔日凌晨5點，更首創「無縫接軌國際市場」功能，讓投資人於台灣連假期間也能投資海外債券市場，提供投資人更加彈性且便利的投資環境。

根據券商公會統計，2023年前2月複委託商品交易，僅債券買進金額累積超過1,050億元，相較於去年同期成長近4倍，顯示投資人對於債券商品的需求提升，國泰證券表示，投資人只要透過「小額債券App」，即可透過「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「距到期年」及「最低交易單位」等9項不同條件，篩選出適合個人的理想債券標的，最低面額2,000美元起就能購入，還能享有固定配息的穩健收益。