小編今天（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。主計總處27日公布國富統計，2021年在股價漲逾兩成、房市熱絡及經濟成長逾6％的三大原因推升下，國人財富續創新高，2021年底平均每戶家庭資產淨值升至1,746萬元，惟房貸也同步增加，以致平均每戶負債升至218萬元，資產及負債皆創歷年新高。

【1】變有錢了？每戶平均資產1,746萬創新高

主計總處指出，不同於GDP這項流量統計，國富毛額、國富淨額是存量統計，是衡量每年年底國家財富變化的重要指標，2021年底我國富毛額284兆元，扣除折舊之後的國富淨額為225兆元，兩者成長率皆創近五年最高。

【2】金融大股東干政金管會嚴懲

金融大股東不當干政，金管會出重手！銀行局長莊琇媛27日預告金控法、銀行法修正案，將大股東不當干政、持股申報虛偽不實或隱匿入法重懲，包括對大股東本人可處最高5,000萬元罰鍰、限制持股的表決權行使、限制大股東直接或間接當選董事、甚至解除董事職位，情節嚴重者可限期處份持股。

【3】橋水創辦人示警：中美已處戰爭邊緣

中美關係緊繃，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）警告，當前全球最大的兩個經濟體中國、美國已處於「戰爭邊緣」，且局面將隨著美國進入2024年總統選舉，變得更為惡化。

【4】聯發科今法說 大摩模擬３情境

IC設計大廠聯發科法說會28日登場，股價27日提前反彈，擺脫近期連番回檔窘況。摩根士丹利證券提出三套法說情境分析，綜合考量第二季營收、毛利率、營業利益率與對大陸智慧機終端需求觀察，最好情況可望在法說後反彈逾5％，但萬一較差情況出現，也可能有大跌逾6％風險。

【5】晶片巨虧 三星14年來最慘Q1

受到晶片需求疲軟和價格下滑衝擊，三星電子第一季營業利益較去年同期暴跌95％，並創下2009年來最低紀錄，晶片部門更驚見虧損。三星表示，本季晶片需求可能持續低迷，但下半年市況可望逐漸好轉。