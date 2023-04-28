香港女星藍潔瑛1995年因演出電影《大話西遊》中的「蜘蛛精」走紅，而外型亮麗的她更被封為「靚絕五台山」風華絕代，不過她曾透露自己遭兩名影壇大哥性侵，但整起事件後續卻不了了之，後來飽受精神疾病所苦的她，在2018年驟逝，如今迎來60歲冥誕，生前好友曾華倩也曬出兩人合影懷念她。

藍潔瑛早期演出過多部經典戲劇，包括《義不容情》、《大時代》、《新重案傳真》，且她在劇中精湛的演技，屢受觀眾好評，後續出演周星馳電影《大話西遊》，除被封為「最美蜘蛛精」，演藝事業更推向高峰，不過她卻頻被爆出精神狀態不佳，隨後逐漸淡出演藝圈，直到2013年她接受香港媒體專訪，講述她在十多年前遭兩位影壇大哥性侵的經歷，雖片中人名被消音，真實身分不得而知，仍造成相當大的迴響。

藍潔瑛演出《大話西遊》被封為「最美蜘蛛精」。（圖／擷取自微博）

然而，2018年藍潔瑛被友人發現倒斃在自己浴室中，享年55歲，警方懷疑應該是在廁所跌倒未及時送醫導致死亡，她離世後還有人闖進追思會現場，拿出一張寫有「大佬出來謝罪」的紙牌，引起騷動；之後微博有一位「藍潔瑛感謝所有人」的網友，宣布將結合知情人士與法律人士查出藍潔瑛生前遭誰汙辱的真相，但最後仍無下文。

女星曾華倩每逢27日也就是藍潔瑛的冥誕，都會發文悼念好友，昨（27）日她再度貼出兩人的合照寫下：「親愛的藍小姐，生日快樂！希望妳在天上繼續做個快樂的天使！」網友們看了相當感動，紛紛留言：「兩位姐姐都很漂亮」、「您是個善良的人」、「小時候我也特別喜歡您 感恩您的善良」、「感恩，曾小姐記得」。