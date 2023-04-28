在福州舉辦的第六屆數字中國建設峰會27日開幕式上，大陸國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏發佈《數位中國發展報告（2022年）》指出，2022年，大陸數位經濟規模達50.2兆元（人民幣，下同）穩居世界第二，年增率名義增長10.3％，占GDP比重提升至41.5％。

同時大陸數位基礎設施規模能級大幅提升。報告指出，截至2022年底開通5G基地站31.2萬個、5G用戶5.61億戶，全球占比超過60％；千兆光網具備覆蓋超5億戶家庭能力；移動物聯網終端使用者達18.45億戶，成為全球主要經濟體中首個實現「物超人」的國家。

據中新網引述該《報告》也顯示，大陸IPv6活躍用戶超過7億，行動網路IPv6流量占比50％；算力總規模超180EFLOPS位居世界第二，年增長率近30％；重點工業互聯網平臺連接設備超過8000萬台（套）。

此外，大陸國家網信辦展開2022年數字中國發展水準評估工作，重點評估了3個省市自治區在夯實基礎、賦能全域、強化能力、優化環境以及組織保障等方面的成效。綜合評價顯示，浙江、北京、廣東、江蘇、上海、福建、山東、天津、重慶、湖北等地區數位化綜合發展水準位居全大陸前10名。