有國防部長稱號、目前效力紅襪隊的台灣棒球好手張育成，25日在與金鶯隊的比賽中發生骨折傷勢，經醫師判斷為鉤狀骨骨折，需要開刀治療。高雄長庚運動醫學中心主任周文毅表示，鉤狀骨骨折經開刀治療後約6周能開始訓練，實戰則得等2至3個月，另外手術時要留意周邊的肌腱與尺神經，否則術後的第4、5指活動能力恐會受到影響。

周文毅表示，鉤狀骨骨折大部分發生在鉤狀突的位置，受傷的原因大多與手掌側的直接撞擊有關，一般來說常見發生在握棒，握拍的前導手，會因為用力揮擊的直接撞擊導致出現傷勢。

周文毅說明，一般治療的選擇有保守固定治療，手術切除或手術復位與內固定；以復原期來說，手術切除的復原期大約術後6周能開始進行訓練，實戰的話可能要手術後2至3個月左右；至於保守治療或者是內固定手術的話，骨折癒合期一般是3個月，但是癒合的程度會因為個人體質與骨折複雜度會有差異，加上鉤狀骨本身血液循環不佳，導致骨折癒合不易，因此恢復期不好預估，同時，切除後對於運動功能表現無明顯影響，故最常採取的的手術治療為手術切除。

周文毅提醒，骨折若不適當處置，會有慢性疼痛與抓握功能變差等後遺症，至於手術可能產生的後遺症，除了感染以外，要留意手術進行中的周邊肌腱與尺神經不能傷到，否則手術後的第4、5指的活動能力會受到影響。

周文毅提醒，除了經常揮棒的棒球選手外，還有網球、羽球或握杆的高爾夫球等項目選手或運動員，都是鉤狀骨骨折的好發族群；非從事運動者，如類似跌倒後有手掌直接撐地而後產生手部掌側疼痛者，都要留意有無骨折跡象。