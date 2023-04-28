不少民眾為節省時間，會將紙本發票上傳到財政部「統一發票兌獎」App，接著就把發票丟了，財政資訊中心提醒，紙本發票掃描到App不會就此變成雲端發票，如果中獎了要去領獎，仍需要帶著發票正本去領，所以千萬不要隨便把發票給丟了。

臉書粉專「財政資訊中心」日前發文分享，不少民眾將紙本發票存到財政部「統一發票兌獎」App裡面以後，就會把紙本發票（含電子發票證明聯、傳統發票）直接丟掉，但這個行為其實超級NG，因為把紙本發票掃描或是手動存入兌獎App裡面，只是方便自動兌獎，無法將紙本發票轉換成雲端發票。

財政資訊中心表示，「紙本發票」掃描或手動輸入到App，開獎以後會自動兌獎，如果中獎了，還是需要發票的「正本」才可以去領獎，所以提醒大家千萬不要掃描完發票以後就把正本直接扔了。

不少人看了驚呼「長知識了」，一直以為掃描進去以後，不需要紙本發票也能兌獎，但也有網友說這不是常識嗎？紙本發票中獎，就必須要拿著紙本發票去領獎，雲端發票的部分則是會有Email通知，可以直接從App裡面連結銀行帳戶領獎。