新北市土城日前發生當鋪遭竹聯幫弘仁會份子掃射51槍槍擊案，引起國人對治安疑慮，警方連日來大力掃蕩弘仁會幫眾，持續追查幕後主使，日前進行兩波拘提11人到案後，昨天深夜又在新北、雲林、花蓮等地同步逮捕14人，其中涉及槍擊案的簡姓重要幹部也遭逮，全案持續擴大偵辦。

當鋪槍擊案發生後，警方針對弘仁會與華山幫下達滅幫令，未料弘仁會幹部仍氣焰囂張，刻意挑釁華山幫，在設立於三重的娛樂公司門口掛上夜市氣球牆，嗆聲「有本事就來開槍」，更令警方氣結，於是加強力道掃蕩。

警方昨執行第三波掃蕩弘仁會，在三地逮14人 。(中時資料庫)

繼日前執行兩波掃蕩逮11人，昨晚在新北地檢署指揮下前往新北市多處地點、以及雲林和花蓮民宿等地同步進行第三波掃蕩，再逮獲弘仁會簡姓幹部等共14人到案，並將幫派犯罪證物一併查扣，預計於今日上午10時由刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪對外說明。

新北市警局長廖訓誠表示，後續將再持續追查幕後教唆主嫌，確實將幫派所持有非法槍械及不法金流全面清查，徹底斬斷根除黑幫經濟命脈。