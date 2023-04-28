T1聯盟本周展開季後挑戰賽，第5種子臺中太陽背負對方保送1勝的壓力下，倒趕2場淘汰第4種子台灣啤酒英熊，完成「下剋上」的艱難挑戰，儘管場上熱血沸騰、精采度破表，但2場比賽都在平日舉行，進場人數未能破千，T1聯盟秘書長張樹人也坦承，平日舉辦賽事確實影響觀眾進場意願，將會檢討並持續改進。

季後賽挑戰賽首戰，上半場台啤英熊領先多達27分，太陽則是克服重重困境，在第3節完成反超戲碼，並歷經兩度延長賽之後，太陽最終以138比130逆轉勝，將戰局扳成1比1平手。第2戰太陽挾帶首戰逆轉勝氣勢，取得大半場領先，卻遭英熊步步進逼，但靠著洋將萊斯（Rayvonte Rice）飆進壓哨三分球，以120比118帶走勝利，在5戰3勝制的季後挑戰賽中以2勝1負淘汰英熊。

球賽打得精彩，但觀眾並不買帳，2場比賽進場人數分別為847、991人，根據《自由時報》報導，張樹人昨（27）受訪時指出進場人數低迷原因，主要是聯盟較少安排周中賽事，沒有辦法培養球迷平日進場習慣，不過這就是擺在眼前的事實，聯盟將會虛心檢討。

以T1季後賽賽程來看，仍有不少賽事安排在平日，張樹人透露聯盟過去一直都有鼓勵球隊多安排周中比賽，但許多球隊的主場是學校體育館，平日較難以使用，將會跟球團持續溝通、討論行銷計畫，希望下季能有所改變，吸引更多球迷到場。