綽號「小兵」的金鐘主持人薛紀綱昨(27日)被狗仔葛斯齊爆料疑似婚內出軌，背叛二婚妻子王湘涵，震驚許多觀眾。而他過去上節目時談第一段婚姻失敗原因，也讓人相當吃驚，他透露前妻是普通上班族，婚姻並未有任何波瀾，只是因為突然覺得對女方沒感覺，「我不愛這個人了」，兩人便談判結束2年多的婚姻。

薛紀綱早年上節目《單身行不行》，自認「我的愛情有點怪」，金牛座的他坦言有點大男人，過去女友要出門跨年，他認為男主外，女性沒有什麼該做的，只是必須做到信用和承諾，他願意放女友去外面跟人家玩，但說好要12點回家就應該準時回家，若說話不算話就只能「判死刑」。

【精華版】二婚終於學會愛！薛紀綱首吐離婚震撼真相

薛紀綱承認自己平時雖然對女友、老婆大方，但原則有點多、黑白分明，愛的時候就是愛、不愛就不愛了，他回憶第一段婚姻維持了2年多，某天才突然發現：「完了，我不愛這個人」，但太太其實什麼都沒做，但他就是看到兩人的未來無法再給對方快樂，於是就決定談離婚，前妻當時也很錯愕。

對於第一段婚姻，薛紀綱也坦言結束的「莫名其妙」，前妻當時求助薛紀綱的母親，薛母問他到底在想什麼？薛紀綱回他也不知道，「我就是不愛了，我覺得拖下去長痛不如短痛吧，乾脆就這樣結束掉。」並坦言自己是在愛情或婚姻中感覺比較慢的人，跌一次跤才會學到一點東西，主持人問他明明是很在乎承諾的人，為何會對婚約這麼輕率？薛紀綱想想則說：「因為我很晚熟，我很晚才交女朋友，我大概高三的時候才開始交女友」，以前他都覺得交女友就是要結婚的，所以都把對方當老婆看非常投入，但真正走入婚姻後，才發現「婚姻不是我想的那樣子」。