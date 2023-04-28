歌手魏如萱（娃娃）3年前憑專輯《藏著並不等於遺忘》勇奪金曲獎最佳國語女歌手獎，今年5月13、14日將在台北小巨蛋開演唱會，最近卻曝聽力出狀況，不知何時能好轉，讓她很煩躁。

魏如萱去年10月和演員隆宸翰和平離婚後，繼續開拓演藝事業，近期參加大陸歌唱綜藝節目《聲生不息·寶島季》，固定每周到對岸錄影，當起空中飛人。昨（27日）深夜她在社群表示，某次搭飛機時，本來還能自在地聊天、欣賞窗外的風景，想不到飛機準備下降時，耳朵突然劇痛，讓她痛到想尖叫；更慘的是，無論怎麼吞口水、打哈欠、捏住鼻子用力，都沒辦法改善，開始擔心耳膜會不會破掉。

魏如萱形容耳朵像被悶住，已聽不清楚外界的聲音，認為聽力大約剩下20%，等待轉機的時間，她繼續嘗試各種辦法，努力讓耳朵趕快聽見，不過聽力恢復約60%時，再度上了飛機，魏如萱感嘆：「又聽不見了。」

魏如萱半夜抵達急診室治療，醫生檢查過後確定耳膜沒破，先開鼻噴劑解決鼻塞的問題；隔日魏如萱本來以為會好轉，想不到才搭個電梯，耳朵的毛病又犯，「彷彿我就是水缸裡的魚，大家都在我旁邊，但我卻聽不清楚大家的聲音。」為了徹底解決問題，魏如萱改掛另一家醫院的門診，得知中耳不通，拿了藥物和噴劑，「醫生知道我很不舒服，他知道我所有聽到的聲音都是失真的，但什麼時候能恢復，不知道。」

魏如萱離開醫院後，逐漸接受時好時壞的聽力，儘管仍會突然生氣、煩躁，但當下意識到事件就是發生了，必須接受和允許，「因為不管我做任何的抵抗都沒有用，或許這是一種被身體半強迫的要求讓自己安靜下來。」

見此，歌后許茹芸留言鼓勵：「好好休息，一定會慢慢恢復」，其餘網友也紛紛關心：「加油，祝福早日康復」、「好好照顧自己！快快好」、「醫生教我以後坐飛機隨時嚼口香糖，可以平衡壓力，我自己試過很有效」。