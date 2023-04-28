面對快艇今年季後賽首輪早早遭到太陽以4勝1敗戰績淘汰出局，快艇籃球事務營運總裁羅倫斯法蘭克28日受訪時仍表示，就算里歐納德、保羅喬治兩大球星都還有兩年合約，快艇已經打算分別跟兩人完成4年2.2億美元頂薪續約，甚至希望韋斯布魯克下個球季仍可回歸快艇。

畢竟快艇今年季後賽提前回家的主因，就是里歐納德與保羅喬治都因膝蓋傷勢缺陣，尤其是里歐納德突然宣告膝蓋半月板撕裂，法蘭克說：「里歐納德的前十字韌帶沒有受損，不管他是否接受手術，他都可以趕得上下個球季開打。」謠傳快艇G2賽後就知道里歐納德半月板撕裂。

但在里歐納德與保羅喬治先後傷退，韋斯布魯克卻扛下球隊領袖角色，也得到所有隊友與教練的認同，法蘭克說：「我們當初給他設定的角色，跟他後來扮演角色完全不同，他願意繼續適應球隊，大家都希望他下季可以回來。」不過快艇只能提供韋少低薪合約，也讓外界認定他將離開。

至於快艇是否考慮開除總教練泰隆盧，法蘭克的想法相當堅定，「我們為何不讓泰隆盧回歸執教？他是一名優秀的教練，我們絕對會讓他回到繼續擔任教頭。」看來法蘭克仍然打算下個球季續用原本陣容爭搶總冠軍，或許他也把自己的「飯碗」賭了進去！