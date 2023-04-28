「艾迪昇傳播」經營藝人經紀及晚會活動企劃執行26年，累積豐富的藝人經紀資源及活動企劃製作，目前旗下有40多位藝人，去年開始有規模、計畫進行職人經紀，於各通路展開代言、活動與業配活動。總經理林志遠表示，只要有一項專業技能就是職人，是職人就能操作各種類型的商業合作，他也看好專業職人加入藝人經紀公司的前景，直說：「將藝人與職人結合進行推廣，可以擴大價值與利益，是經紀公司的優勢。」

林志遠認為現代網路發達，對傳統各項產業是大利多，尤其對經紀產業而言，能操作宣傳的模式變得更千變萬化。他自豪表示，艾迪昇能將職人身分結合演藝圈資源，經營得更為多元，並舉「鋼琴博士」吳冠英為例，說明艾迪昇算是業界最早經營職人經紀的公司，「當時我就看到吳冠英主持的潛力，所以將她簽下」，因而對經營職人經紀深具信心。

艾迪昇傳播經營職人經紀有成，現在旗下有律師詹傑翔、肝膽腸胃科醫師張振榕、減重醫師蕭捷健、兒童牙醫張伯森、營養師劉怡里、護理師莘妮，以及網路KOL張容涵(Vivian)等人。林志遠表示，艾迪昇傳播針對每位職人專長、特色，開發廠商、異業合作，結合演藝圈資源，並藉由媒體宣傳，達到最大化效值，歡迎各路達人、職人，加入艾迪昇的行列。