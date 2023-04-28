腦霧可逆轉(製圖/陳友齡)

不少人在感染新冠肺炎後都懷疑自己「腦霧」，台大生物產業學系老師洪泰雄解釋，腦霧是一種感覺，通常是指大腦感覺沉重或迷糊，難以集中注意力或思考，甚至感到困倦或疲倦；腦霧可以透過飲食來改善，攝取足夠蛋白質、蔬果、Omega-3脂肪酸及鎂，避免過量的糖分都有幫助。

洪泰雄在臉書發文指出，腦霧可以由多種因素引起，例如睡眠不足、壓力、缺乏運動、營養不良或其他身體狀況；腦霧會影響工作表現、學習能力及日常生活。

腦霧可以透過食物中的營養素來改善，洪泰雄建議「增加蛋白質攝取量」，蛋白質會增加體內的多巴胺和去甲腎上腺素，改善注意力及認知能力；可以攝取富含蛋白質的食物，像是雞肉、魚、蛋、豆類和堅果。

另外要「多攝取蔬果」，洪泰雄表示，蔬菜和水果含有豐富的抗氧化劑，有助於減少腦部氧化壓力和發炎反應；特別是葉菜類蔬菜和深色水果，如藍莓和黑莓，可以提供更多的營養素和抗氧化劑。

再來是「增加Omega-3脂肪酸的攝取」，Omega-3脂肪酸是大腦的重要組成部分，可以幫助保持細胞膜的健康和神經傳遞物質的正常運作；建議攝取魚類、亞麻籽、堅果和芝麻等食物補充Omega-3。

最後，「增加鎂的攝取」，洪泰雄指出，鎂是身體需要的重要礦物質之一，可以幫助身體維持正常的神經傳遞和心理功能；建議攝取富含鎂的食物，例如燕麥、堅果、蔬菜和水果。

此外「控制糖分攝入」也很重要，高糖分飲食可能會導致血糖波動，進而影響注意力及思考能力；建議避免高糖分的食物，像是糖果、巧克力和甜點。

洪泰雄總結，透過均衡的飲食，攝取足夠的蛋白質、蔬果、Omega-3脂肪酸、鎂，避免過量的糖分，可以改善腦霧症狀；也要多喝水、適度運動、保持良好的睡眠和減少壓力，進一步增強身體健康和免疫力。若腦霧情況嚴重或經常發生，仍建議尋求專業醫師協助。