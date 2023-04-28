台南仁德一名男子日前被目擊當街拿瓦斯槍射殺2隻燕子，爆料者說2隻燕子當時在屋外徘徊，準備回住家內的巢，男子見狀接朝鳥巢連射殺牠們，巢內甚至已有幼雛；影片曝光引起網友暴動、怒批肉搜男子，目前已通報當地動保處，已查出該住址。

臉書「爆料公社」公開畫面，只見黑衣男子拿大型空氣槍先射中一隻燕子後，另隻燕子疑似還在附近盤旋，最後也遭黑衣男拿槍射死，畫面中2隻燕子張開翅膀倒在地上，拍攝影片的女子放在社群平台上稱「北七我哥在射燕子」，而爆料者還說2隻燕子當時是要回住家內鳥巢，巢裡甚至還有幼雛。

台南仁德一名男子日前被目擊當街拿瓦斯槍射殺2隻燕子，爆料者說2隻燕子當時在屋外徘徊，準備回住家內的巢，男子見狀接連射殺牠們。（翻攝自臉書「爆料公社」）

台南仁德一名男子日前被目擊當街拿瓦斯槍射殺2隻燕子，爆料者說2隻燕子當時在屋外徘徊，準備回住家內的巢，男子見狀接連射殺牠們。（翻攝自臉書「爆料公社」）

爆料者說，因為2隻燕子的巢是築在一戶住家的室內，當時該住家疑似因太晚開鐵門，燕子因此在門外徘徊，黑衣男子因此拿槍射殺；爆料者說「射殺兩隻燕子爸媽致死、巢內的寶寶該如何存活？這不檢舉不是人保護動物很難？」目前已通報當地動保處，並已查出該住址。

網友紛紛留言「肉搜出來，等著看戲，一群社會低等人」、「市長可以容忍持有槍枝嗎？這是真的還是玩具」、「要打也打外來種的」、「欺負弱小、傷害小動物的都是垃圾」、「燕子是吉祥、平安的象徵，他準備不平安了，讚爆」、「給小孩最壞的示範，爛死了怎不射自己鳥」。