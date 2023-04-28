IDC全球研究總監Nabila Popal表示，手機產業正在經歷一個庫存整理和調整的時期，品牌廠商依然謹慎保守，而沒有為了追求暫時的市佔率而將更多庫存投入通路。雖然對年底的復甦感到樂觀，但接下來的三到六個月將仍然很艱難。每個人都很焦慮，想知道何時形勢會扭轉，並希望第一個乘上復甦浪潮。但這是一個棘手的情況，任何人如果過早跳進市場，就會被過剩的庫存淹沒。現在比以往任何時候都重要的是密切關注市場動態。除非有不可預期的因素，IDC預計市場將在第三季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。

幾乎所有地區的智慧型手機出貨量在2023年第一季都出現雙位數衰退。中國的智慧型手機出貨量下降了近12％，儘管該市場最近已經重新開放，此數字仍略高於預期。消費者優先考慮旅遊、娛樂而不是購買智慧型手機，不確定性仍然存在，這抑制了消費者的購買意願。美國和西歐等市場表現較好，分別衰退了11.5%和9.4%。新興市場如亞太區(不含大陸和日本)、歐洲和中東與非洲的衰退幅度較大為17-20%。

IDC全球集團研究副總裁Ryan Reith表示，從樂觀面來看，根據最近與OEM廠和供應鏈的討論，智慧型手機產業似乎有共識認為今年底和2024年將會恢復成長。近幾個月供應端受到最大影響的主要是服務於市場中低階的品牌，這通常是競爭激烈、利潤較低之處。隨著下半年景氣逐步復甦，預計這塊市場也將逐步回溫。