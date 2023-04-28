為期10年的第二屆運動彩券發行將於今年年底屆滿，台灣運彩繼續負責第三屆運動彩券的規劃、建置與營運，4/26起開始受理第三屆經銷商報名申請，希望符合運彩經銷商資格的朋友們都能踴躍參加遴選。

「第三屆運動彩券經銷商遴選簡章」出爐0426起開始接受報名

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

「第三屆運動彩券經銷商遴選」報名頁面

有關這次經銷商遴選作業簡要說明如下：

一、 申請資格：具體育運動專業知識者或曾為運動彩券經銷商者。

二、 報名方式：一律採「網路登錄紙本寄件」(連結)方式辦理，不用繳交保證金，只要繳交報名費500元，報名期間112年4月26日（三）起至112年5月26日（五）止。

三、 遴選方式：符合資格條件之申請人若超過規劃之正取經銷商人數時，將以公開抽籤的方式決定，整個抽籤過程會有錄影記錄，以具體育運動專業知識資格申請者，須通過評定作業。

四、 遴選程序：如附圖。

詳細的申請辦法請見台灣運彩官網「第三屆運動彩券經銷商遴選公告」或就近出席台灣運彩5/2至5/8舉辦的22場經銷商遴選說明會。

擔任運彩經銷商除了可以有乙份工作及收入外，也可以一起為國家運動體育發展盡一份心力，因為實體投注站每銷售運動彩券100元就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，幫助國家體育發展，誠摯邀請有志一同的朋友們一起來加入運彩的銷售行列，也預祝您可以順利成為第三屆運動彩券經銷商。

4月經銷商遴選程序

經銷商遴選作業簡要說明