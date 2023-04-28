北市姚姓推拿師今年初為女病患推拿穴道時，一再將手伸進她胸罩內，用力搓揉她胸部及乳頭，由於力道過猛，不但扯斷她胸罩，還把她胸部捏出3公分抓痕。台北地檢署依《刑法》利用醫療機會猥褻罪起訴姚男。

起訴指出，姚男是北市萬華區某推拿館負責人，從事經絡穴道推拿、按摩等傳統民俗療法工作，今年1月5日晚間9時30分，為女病患推拿時未告知對方，即伸手進她胸罩內，上下搓揉她右側胸部並觸碰乳頭。

女病患心生不適，遂調整外衣背心，但姚男卻再將手伸進她胸罩內，左右大力搓揉她右側胸部並觸碰乳頭，致她胸罩肩帶上扣環掉落，並在右胸捏出3公分瘀傷。

但姚男卻對此沒當一回事，神情自若，僅淡淡地說：「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」，女病患驚嚇不己，出聲要求姚停止後，姚男竟還用右手自她外衣背心下擺，伸入搓揉她胃部，女病患再次要求停止，姚才罷手，女病患隨即結束推拿，倉皇整裝繳費後離去，事後因不甘受辱，報警提告。