47歲金鐘獎主持人「小兵」薛紀綱昨(27日)被葛斯齊亮出疑似出軌證據，趁太太王湘涵不在，和金髮小三出遊熱吻，對此他稍早已發聲明，證實對不起家人。而薛紀綱過去上節目自曝得到奇怪疾病，一度脖子腫脹、反覆發燒，醫生查不出病因，還質疑他是不是去買春得到愛滋病，讓他傻眼喊冤。

薛紀綱先前在《醫師好辣》中分享曾以為自己得到甲狀腺疾病，說自己先天就是脖子比較腫的人，若腫到兩倍大，就會跟女生腰圍差不多。有次脖子突然腫到跟臉一樣寬，還伴隨發燒燒到38、39度，想當然爾他第一時間先去求助耳鼻喉科，醫師看了後認為是感冒，就簡單開藥請他回家吃了多休息。

40歲男星脖子腫脹高燒不退！急開刀住院2周遭懷疑得愛滋？！【#醫師好辣】

結果剛好遇上周末，薛紀綱在家休息兩天覺得越來越不對勁，便要求要去急診，但他其實是不喜歡去醫院的人，會說出這個要求可見當時情況之嚴重。送醫照片子後，醫師提議需要立刻開刀處理，他隨即跟父親說，父親再打電話請醫院的主任去確認，主任則要薛紀綱先住院，結果住院兩周天天打點滴、打退燒針，病況依舊反反覆覆，還是找不出真正原因。

薛紀綱說，某天下午醫生來巡房時，先把家人支開，私下單獨詢問他：「我冒昧請問你，你有去性交易嗎？你有沒有懷疑你自己可能得了愛滋？」薛紀綱則喊冤說不可能，也願意讓醫院檢驗是否為愛滋病，結果果然是沒有，再住院好幾天才終於好起來，離開時他不死心問醫師自己到底生了什麼病？醫生也老實說真的查不出來，至今成謎。