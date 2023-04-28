高雄一名高中生凌晨騎車自撞，送醫不治身亡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨發生死亡車禍，18歲楊姓男高中生上月才剛領駕照，騎車出門不明原因自撞分隔島，當場昏迷。警消獲報到場，將楊男送往高醫救治，仍不治身亡，家屬聽聞噩耗相當錯愕，據了解，楊男是大榮高中電機科的學生，曾參加「高中醫療科技創意競賽」以「AI健康步態」獲得銅獎，疑似打工返家，無酒駕，詳細原因待釐清。

28日凌晨1時30分許，楊男騎車行經三民區同盟一路、孝順街口，不明原因自撞路中的分隔島，當場昏迷倒地不起，三民一警方獲報到場，協助送往高醫救治，但仍因頭部重創，搶救不治。

據了解，楊男與阿嬤、嬸嬸同住，阿嬤、嬸嬸聽聞楊男車禍時也急忙趕到醫院等待好消息，但卻是等到楊男不治的噩耗，感到相當錯愕。

據了解，楊男是大榮高中電機科學生，上月參加「第二屆高中醫療科技創意競賽」以「AI健康步態」獲得銅獎，當時疑似打工要返家，警方後續抽血無酒精反應，詳細肇事原因待釐清。