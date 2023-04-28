台灣大總經理林之晨表示，台灣大基於超過六百萬月租用戶基礎、KYC、大數據、帳單與往來關係等多元天賦，全力發展電信金融服務，鏈結集團momo購物網，賦能旗下科技事業發展。「大哥付、你分期」在最嚴謹的資料保護與風控前提下，以電信天賦驅動「全新世代先買後付」體驗升級，用戶免註冊、免上傳資料，可直接使用預給額度，除了是台灣大跨足電信金融重要里程碑，同時也提供消費者更便利、更符合需求、更安全的支付體驗，加速往科技電信事業邁進。

台灣大跨足電信金融服務，發展電信個人信用經濟，消費者不需另外申辦信用卡，透過手機門號，即可進行支付預算調配，擴大財務彈性，不論是原本就持有信用卡的消費者，或無持有信用卡的族群如學生、家庭主婦、自由工作者等，皆能享受延後或分期付款的服務，加速普惠金融推動。

據國際市場調查機構Juniper Research報告預估，在2025年，全球先買後付市場預計將達到6,800億美元，年複合成長率(CAGR)為13.23%。台灣大電信金融副總經理吳建頤指出，看好先買後付市場的成長潛力，「大哥付、你分期」特別設計獨立於台灣大電信帳單之外的收款模式與獨立帳單頁面，預計2024年擴大服務對象至全台消費者，未來也將持續拓展使用場景，發展無所不在的電信金融服務。

凡台灣大月租型用戶，即日起可於momo購物網使用「大哥付、你分期」服務，不需繁冗註冊、上傳證件、審核流程，免下載App，僅需3步驟：在momo購物網結單、輸入門號驗證、選擇想要的期數，即可完成付款。繳款方式除四大超商、銀行轉帳外，更貼心提供myfone直營門市繳費，消費者無須負擔任何手續費，即可無痛繳款。