金鐘主持薛紀綱（小兵）遭爆婚內出軌，資深狗仔葛斯齊昨深夜也開直播，曝光薛紀綱偷吃證據，公開他和女方嘴對嘴接吻的照片，透露薛紀綱與小三透過友人介紹認識，直言女方是圈外人，外形神似Makiyo，薛紀綱稍早對於搞婚外情一事道歉了。

薛紀綱的回應：

對不起！

身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。

對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉。

當然那些過去曾經提攜我、給予我表演舞台的節目還有電視台長官以及所有的工作人員們，因為我個人的私事造成工作上的困擾及負擔，我也在此跟各位道歉。

我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒。紛紛擾擾了幾天，浪費了不必要的社會資源，深感抱歉。最後，再次跟所有因為此事受到波及的人說聲對不起。