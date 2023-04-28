蕭邦（CHOPARD）與日本蒔繪工藝有著深厚的淵源，每年推出的L.U.C XP系列蒔繪工藝腕表深受表迷的喜愛與珍藏。近日蕭邦更進一步攜手日本憲仁親王妃久子，為她擔任主席的國際鳥盟（BirdLife International）歡慶百周年，特別打造一款北朱雀（Pallas's Rosefinch） L.U.C XP BirdLife腕表，義賣的銷售所得將全數捐贈國際鳥盟，為護育鳥類盡心力。

蕭邦為歡慶國際鳥盟百周年，特別打造一款北朱雀L.U.C XP BirdLife腕表，義賣所得用於鳥類保育。（CHOPARD提供）

憲仁親王妃婚前名為鳥取久子，熱心公益、推動足球運動，且致力動物保育，目前擔任國際鳥盟榮譽主席，蕭邦總裁Karl-Friedrich Scheufele同樣也是愛鳥人士，是保育阿爾卑斯山老鷹公益組織Eagle Wings的創始會員，兩人因為愛鳥，促成這椿公益美事。

為了呼應北朱雀輕盈飛翔的意象，蕭邦L.U.C XP BirdLife腕表為35 mm超薄表殼，採用符合倫理道德18K白金打造，表盤以大明火琺瑯技術，工藝大師以手工琺瑯彩繪北朱雀，栩栩如生，透明表背的設計，可清晰看見L.U.C 96.17-L自製機芯，見證蕭邦的精湛工藝。