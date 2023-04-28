47歲金鐘主持人薛紀綱（小兵）昨（27）日遭資深狗仔葛斯齊爆料疑似婚內出軌，其實葛斯齊早在去年底曾提到「金鐘獎已婚男主持人外遇」消息，今年四月在直播上除列出五點該名主持人特徵外，更拿出床照證據給楊皓如看，讓她當場傻眼直呼：「他老婆我也認識」。

葛斯齊在去年12月底時曾在臉書發文寫下：「金鐘主持人外遇對我來說，我已經有點麻痹」，更語出驚人爆料：「因為還有位金鐘主持人正在偷吃⋯！對象資料都齊了，就等我有時間去拍就能收網了」，引起外界熱議；此外，他在本月於直播節目《藝外爆紅》中同樣爆出，一位去年剛拿到金鐘獎最佳主持人的已婚男星外遇，並提到「夫妻倆皆為主持人」、「男方並非一線明星（屬於B-等級）」、「去年剛拿金鐘獎最佳主持人」、「主持的節目並非一般娛樂類型」、「髮型很特別」五大特徵。

接著，葛斯齊也給一旁的主持人楊皓如與狄志為看床照證據，更指出小三為圈外人，當楊皓如看到照片後先是覺得眼熟，隨後認出後當場嚇傻直言：「我看出來了！我心情有一點不好，這是我認識的，他老婆我也認識！」最後，為不讓隨意猜測，葛斯齊直接表明該外遇主角並非廖科溢或曾國城，「為什麼我一直沒爆，因為他是二線以下，舉例來說曾國城在狗仔隊也來說算是B＋，那個級數是要看他的話題量」。

如今已知該外遇男星為薛紀綱，他的老婆王湘涵得知消息後，心痛表示：「收到這樣的消息真的很難過，很多事情超出意料，對於影響我深愛的孩子、生活和工作，感到非常心痛。請先給我一些思考的空間，謝謝」。