國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧登記參選台北市第4選區（內湖、南港）立委初選，挑戰民進黨立委高嘉瑜，該區將於5月7至9日進行電話民調，結果於5月10日上午10時公布。對於李彥秀自認是高嘉瑜最害怕的人，游淑慧認為，若高嘉瑜怕李彥秀，2020年就不會去挑戰了，且高只怕民進黨扯後腿，「真的不要小看高嘉瑜」。

針對李彥秀目前競選的主軸是「高嘉瑜最害怕的人」，游淑慧昨(27)日在臉書直言，真的不要小看高嘉瑜，並強調高嘉瑜怕的不是她或李彥秀，而是民進黨那些男人的扯後腿，勾結吳欣岱來硬插一腳。

游淑慧認為，若高嘉瑜怕李彥秀，2020年就不會去挑戰了，且高嘉瑜那年能在藍大於綠的港湖勝選，靠的是獨特的選民基礎，綠白中（間）通吃。游淑慧透露，她曾說李彥秀是陸軍一姊，高嘉瑜是空軍轟炸機，李彥秀2020年會落敗，就是議題制空權被高嘉瑜掌握，因此即便李彥秀擁有強大陸軍隊伍，但不敵高嘉瑜。

對於綠營在台北市該整合不利，游淑慧笑稱樂觀其成，但仍強調不要小看高嘉瑜。