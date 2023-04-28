●美國大型券商LPL Financial指出，市場繼續在等大型科技公司公布的財報，目前看起來情況還不太差。標普500指數中，大多數成分公司的業績都超乎預期，但最糟糕的時刻尚未到來。同時，有些公司業績雖有達標，是因為預估值已被下修約15%，除非真的很出色，否則獲利能力只能算是普通而已。

●利率上升加上通貨膨脹，美國經濟成長在今年前3個月的季增年率僅有1.1%，遠不及市場預估2%。同時，最新的核心個人消費支出（PCE）物價指數，季增4.9%，增幅創1年來最大，且連5季較預期強。專家學者認為，GDP緩漲，物價又上升，不是一種好現象。

●分析師指出，就財報而言美企開始注意成本的結構，科技產業更是明顯。另外，從過去經濟成長歷史來看，往往出現衰退時，勞動市場也會跟著瓦解，但目前看起來並非如此，所以還要再觀察本季的GDP。

●部分華爾街人士對美國股市抱持悲觀看法，但摩根士丹利卻認為，標普500今年可望收在4200點之上，跟目前比較大概還有4%漲幅。同時，從去年10月低點3577點迄今已漲了15%的標普500，日後大幅下修機會不大。

●美國正為舉債上限炒得沸沸揚揚，高盛預估，美國政府可以拿到的稅收應該比預期還要多，且聯邦相關賦稅也比去年要高出14%，到了6月第2周時，美國財政部應還有500億至600億美元的周轉資金，故破產月份可能是在7月底。