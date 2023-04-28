台海若爆發戰事，共軍攻擊之一必然包括飛彈攻勢，基礎建設及雷達站皆成目標，以削弱民眾抵抗決心。尚屬於軍推的設想，卻是烏克蘭的現在式。

當地國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF）早在2014年起就訓練民眾阻止俄軍奪城，甚至提供足以加入正規軍隊的軍事訓練。TDF並非單打獨鬥，而是與各地民防訓練組織合作，這樣的地方民防單位在去年2月俄軍全面入侵後遍地開花。

考量到各種戰爭風險，地方民防單位多由具有戰鬥經驗的人主導及擔任教官，與國土防衛軍合作更添訓練能量，課程由基礎到進階，包括了解地勢、讀懂軍事地圖、緊急醫療、基本戰術、城市戰、近身格鬥、狙擊等真槍實彈的課程一天內輪番上陣。

烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）民防組織指揮官瓦倫廷（Valentin）今天對中央社表示，雖然民眾自願參加系統性課程，但教官仍會依照每個人的狀況、強項及工作時間調整課程內容，並讓民眾每天受訓3至4小時、週末休息以兼顧工作及陪伴家人。公司主管多能讓員工擁有一定的彈性工時參與訓練，事後補班就行。

「像我們每週三的下午3、4時就有使用反裝甲火箭的模擬訓練課程，讓民眾學會瞄準800公尺距離內的靜態與動態目標，也因為有這樣的模擬操作，大大降低訓練成本」。

反裝甲火箭模擬操作現場就在利維夫夜店內一處隔間，參與成員有男有女，年紀介於22至46歲。其中上班族瑪利亞（Mariya）命中率極高，看著大型螢幕上冒出黑煙的虛擬坦克，她的臉上沒有笑容，「我很擔心（守前線的）男友，很難受」。她也因此更能體會因戰爭失去所愛的人的心情。

瑪利亞說，現在是戰時，女性都必須要起而對抗，「我想在生理及心理上都為戰爭做足準備」。

「夜店兼反裝甲火箭中心」15分鐘車程外的一處運動中心內，汽車維修人員歐勒山大（Oleksandr）與10多位民眾一身軍服、戴巴拉克拉法帽參與射擊訓練。他了解台灣民防訓練才剛起步，建議先從體能訓練下手，鍛鍊雙臂方便持槍；社區、城市或行政區都應該集結並邀請專業教官提供相關訓練。

利維夫郊外森林則同時有2組人馬分別進行傷兵撤離演習及無人機操作，這群人完全沒有軍事經驗，心裡惦記「保命第一、撐到醫護來」。

其中一名1986年出生的工程師在烏克蘭戰爭後離職全心投入無人機操作訓練。無論是他、瑪利亞或是歐勒山大都是烏克蘭民眾備戰的體現，而推動民防團隊的功臣，就是曾單槍匹馬摧毀入侵俄軍軍事裝備的國土防衛軍。

國土防衛軍源於2014至2015年間，為了對抗烏克蘭東部受俄羅斯支持的武裝分離組織而設。2022年1月，烏克蘭國會通過「國家抵抗法 （National Resistance Act）」，正式將TDF從國防部的監管中獨立，且要維持一定人數。

與台灣現有國防儲備人力皆來自退役的後備部隊不同，烏克蘭TDF召募對象是任何年齡在18歲到60歲之間的民眾，不分性別，依法可以參加軍事戰鬥。

2022年4月，國土防衛軍的任務是防止親俄部隊成功透過「混合戰」，也就是資訊戰等正規戰事的補充手段，占領烏克蘭城市。國土防衛軍目前主要任務是確保政府機構能夠繼續運作，並協助內政部轄下的國民警衛隊及國家警察部隊。

如今俄烏戰爭已逾一年，基輔動員起來準備反攻。國土防衛軍西部戰區民防訓練主任馬爾科維奇（Sergiy Markovych）深信烏克蘭一定勝利，「除此之外沒有別的選項」。但他也認為，戰勝後沒有鬆懈的空間，民防訓練仍要持續。

「畢竟俄國仍在，有備無患（keep your gunpowder dry）。」