國防部上午發布新聞表示，今(28)日清晨6時止，國軍計偵獲共艦6艘、共機38架次於臺灣周邊海空域活動，其中有19架次進入西南、東南及東北空域，最特殊的是，一架目前共軍最大型TB-001型無人機，首度從西南空域近入後，一路逆時鐘方向繞台一圈，而1架「陸版死神」無人機也一路飛到東南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

共軍「可掛彈最大型無人機」TB-001闖我空域 ，首度「逆時鐘」繞台。(日本統合幕僚監部）

值得關注的是，「TB-001」是號稱「察打一體」的共軍最大型無人機，除偵察功能，也可掛載飛彈、雷射導引炸彈，因兼具偵察與作戰功能，被認為有較大威脅性。