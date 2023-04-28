一名網友好奇詢問，台灣的紅綠燈密集度似乎很高，而且每個紅綠燈的秒數都頗長，經常等到車都沒了，紅燈還在倒數，讓他很好奇有沒有人也覺得台灣紅綠燈多到很誇張？引起網友討論，一票人認同留言說，數量真的很多，而且常常每個都要停。另也有網友則點出關鍵說，因為台灣「馬路三寶」超級多，一堆人死都不肯禮讓來車或行人，才會廣設紅綠燈，希望藉此降低事故發生。

一名網友昨天在PTT上分享，在台灣往往不到200公尺就有一支紅綠燈，而且每個紅綠燈的秒數都很久，常常等到路口都已經沒有車，大家都還在苦等紅燈的秒數歸零。原PO感嘆地說，台灣的紅綠燈應該是全球密度最高的吧？有沒有人也覺得台灣的紅綠燈多到很誇張？

貼文引起網友討論，「是沒錯，而且常常都100多秒連發」、「數量多還沒關係，但是常常每個都要停」、「最廢的是根本沒設計過，常常走沒幾步就又得停一個完整紅燈，根本低能」、「有事就插紅燈跟相機」、「以為放紅綠燈可以減少車禍啊」、「短短一個路口等5分鐘紅綠燈」。

另有網友則說，台灣馬路三寶太多了，很多人死都不肯禮讓，只能多裝交通號誌來降低交通事故發生的機率。「因為路口大家都不讓的，只能裝號誌」、「因為人民素質差啊」、「沒車要讓人過馬路，路口也不會自動減速」。