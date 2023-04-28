塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座斷捨離撇步運勢將更旺，其中牡羊座需放下過去的負擔和限制讓自己向前邁進；雙子座要放下過去恩怨和不必要的爭吵；天蠍座放下過去的痛苦和惡習讓自己成長；摩羯座則是需放下過去的固執和擔憂讓自己實現更高的目標。

▍牡羊座

牡羊座在春末夏初需開始斷捨離。這意味著要放下過去的負擔和限制，以便向前邁進。做出重要決定可能會感到不安，但是保持積極的態度和信心將可度過難關。

▍金牛座

金牛座在春末夏初需擺脫不必要的物質負擔。把時間和精力集中在重要的事情上，例如發展人際關係和創造有意義的事物。需保持耐心不可過於著急並一步一步地達成目標。

▍雙子座

雙子座在春末夏初需要更多自我反思，斷捨離意味著放下過去的恩怨和不必要的爭吵，集中注意力專注在自己的內在需求和情感健康。嘗試更加開放和誠實，以便與他人建立更深層次的聯繫。

▍巨蟹座

巨蟹座在春末夏初需尋求平衡並對不利因素進行斷捨離，放下無效的情感關係和舊習慣，以便為新的機會和關係騰出空間。與此同時，保持對家庭和親密關係的重視。

▍獅子座

獅子座在春末夏初需更多的自我反省和內省，尋找內在平衡和精神成長，同時放下虛榮和負擔。通過參與創意活動和拓展社交圈子，獲得新能量和靈感。

▍處女座

處女座在春末夏初需開始做改變，同時放下過去的擔憂和焦慮，尋找靈感和成長的機會，保持積極的態度，以便在這個時期取得成功。

▍天秤座

天秤座在春末夏初需放下不必要的物質和精神負擔，與他人建立更緊密的聯繫努力創造新的機遇，並保持平衡和穩定，以免因過度壓力而產生焦慮。

▍天蠍座

天蠍座在春末夏初需放下過去的痛苦和惡習，以便獲得新的機遇和成長，並嘗試與他人建立更深層次的聯繫，保持積極的態度和信心，不要害怕表達自己的真實感受和需求。

▍射手座

射手座在春末夏初需尋求內在平衡和成長，同時放下不必要的物質負擔，嘗試參與活動和探索新的興趣愛好，以便拓寬視野和獲得新經驗。

▍摩羯座

摩羯座在春末夏初需放下過去的固執和擔憂，以便實現更高的目標，尋找靈感和創新的機會，與那些能夠幫助實現目標的人建立聯繫。

▍水瓶座

水瓶座在春末夏初需放下過去的限制和擔憂，嘗試新的經驗和挑戰，以便拓展視野和獲得新的成長，與那些對你有益的人建立聯繫，並保持開放和創新的心態。

▍雙魚座

雙魚座在春末夏初需放下過去的負擔和痛苦，以便獲得新的機遇和成長，嘗試尋找新的靈感和活動，與那些對他們有益的人建立聯繫，並保持積極的態度和信心，同時要注意自我保護和情感健康。