大陸央視新聞28日報導，大陸出入境管理局決定，為依法保障港澳居民來往大陸權益，自5月8日起延長港澳居民來往大陸通行證的有效期。

大陸境管局通告「關於延長港澳居民來往大陸通行證有效期的公告」指出，為依法保障港澳居民來往大陸權益，決定自5月8日起延長港澳居民來往大陸通行證（俗稱回鄉證）有效期。

公告稱，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，大陸與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往大陸需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約周期較長的問題。

為此，大陸境管局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往大陸；入境大陸後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

港澳居民如需進一步瞭解公告內容，以及證件換發、口岸通關等資訊，可以致電大陸境管局12367服務平台詳詢。