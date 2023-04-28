南韓總統尹錫悅近期出訪美國，與美國總統拜登（Joe Biden）發表聯合聲明，表示兩國要深度結盟，並要在多個科技領域進行合作，另三星集團會長李在鎔此次也隨行訪美，且和美國多家大公司CEO進行會晤。對此，財經專家黃世聰表示，美韓深度結盟，三星電子的半導體產業極有可能轉虧為盈，台灣需要好好關注。

節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑27日表示，尹錫悅去美國後把過去韓國很多政策都推翻了，完全符合美國的需要。黃世聰分析，尹錫悅跟韓國會做出轉變，主要是三星近日公布的第一季營收跟財報，利潤僅6402億韓元（約台幣147億），是14年來最差的數字，且晶片部門單季虧損更達4.58兆韓圓，折合新台幣約1147億。

黃世聰分析，尹錫悅近日還見了SpaceX創始人伊隆馬斯克（Elon Musk），盼特斯拉到南韓建立電動車、電池的超級工廠。黃認為，美國接下勢必給南韓更多甜頭，而南韓這次也真的鐵了心選邊站，另三星半導體可以從日本拿到非常好的材料，問題就解決了一半。

對於美韓深度結盟，黃世聰疾呼，台灣要好好的關注，因為中美貿易戰我們第一時間站在美國那邊，拿到非常多好處，但南韓和美國密切連接，有可能讓台灣的光環變得黯淡。

黃世聰進一步指出，三星去年晶片業務賺台幣2117億，今年是虧了台幣1147億，主要就是DRAM跟NAND flash、晶圓代工表現都很慘。黃世聰還提到，三星過去一段時間在收益上都是大勝台積電的，但台積電這季的利潤是2200億，三星再虧下去永遠不可能贏台積電。

黃世聰強調，三星就等於是南韓，三星出問題，南韓政府就會辦法找出路，這次尹錫悅訪美，李在鎔也有隨行，並見了蘋果、Google、Amazon、微軟等多家科技公司的執行長，就是為了要強化三星跟美國企業的連結，如同尹錫悅說的，美韓要建立科技同盟。