台中2021年底發生留美女碩士逆倫弒親案！江姓留美女碩士因在國小擔任保全的父親不再供應留學費用，與張姓男友共同以鐵槌重擊殺害父親棄屍。台中地院今天以殺害直系血親尊親屬、殺人及遺棄屍體等罪分別判江女及張男無期徒刑、褫奪公權終生，可上訴。

江女與男友張男2014年間到美國留學，江父同意協助申請貸款及資助金錢，但在2016年間未再持續資助，兩人在美的生活及學業陷入困難，曾打電話回家辱罵及討錢，在2020年11月返台。

江女與男友返台後常找父母理論，屢遭拒於門外並報警處理，而心生怨恨謀議殺父，兩人去年底購買鐵槌、膠帶、美工刀及水果刀等工具，在12月26日晚間11時許到學校找父親理論，在學校附近埋伏後在凌晨零時許進入學校，在中庭遇到江父，江父指責兩人入侵校園。

雙方發生口角衝突，江女抓住父親手臂、張男拿出鐵槌重擊江父頭部，江父因而倒地，張男竟再以鐵鎚敲擊頭部導致當場死亡。

兩人為避免殺人犯行曝光，凌晨到便利商店買塑膠袋返回現場，套住屍體頭部，防止血水外流，還到江父住處查看有無異狀，再返回學校以寶特瓶裝水潑灑地板清洗血跡，隨後，將江父屍體抬上機車，由張男騎該機車運屍，江女另騎機車跟隨，運往太平區產業道路丟棄山溝，並以防塵布覆蓋屍體，再推放石頭及雜草後離去，途中，將運屍機車棄置，共乘1輛機車離開。

因江父失聯，家屬報案協尋，警方在28日下午1時許搜山，尋獲屍體，拘提兩人到案，並查扣犯案工具。

檢察官會同法醫相驗及解剖，江父的頭、頸部有鈍器傷，顱骨及頸椎骨折、顱腦損傷出血，導致創傷性中樞神經休克而死亡，研判為「他殺」。

江女及張男到案坦承殺人，檢方以江女不思養育之恩，夥同男友以凶殘手段殺害父親，又將屍體棄置荒野，已泯滅人性，建請法官從重量刑。台中地院今天宣判，依殺害直系尊親屬、殺人及遺棄屍體等罪判兩人無期徒刑、褫奪公權終生。