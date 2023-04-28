法人指出，以今早台股充電樁和電池相關個股來看，包括飛宏(2457)、尚化(4738)、長園科(8038)等表現都明顯優於大盤。

根據國際能源署(IEA)統計，今年全球電動車銷量有望大幅成長35%，保德信指出，電動車價降價、電池成本價格逐年下滑，加上政策補貼，帶動電動車市進入高速成長期，預期電池成本在今年達到高峰後，未來將逐年下滑，有利於購置電動車溢價回本時間縮短，吸引更多消費者從燃油車轉換至電動車。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，近2年因為全球原物料短缺，造成暫時性供需失衡的電池成本上升，不過長期而言，隨生產規模化與新技術發展如Tesla 4680電池、寧德時代麒麟電池等，有利於電池成本持續下滑；此外，目前中國的寧德時代為全球最大電池龍頭，隨美國抗通膨法(IRA)獎勵電動車購置補貼，內容包括電池使用的原物料與組裝產地限制等，都將改變全球電動車電池產業的生態與生產成本，預料美歐電池組裝產能成長率將開始超越中國。

楊博翔進一步說明，納入抗通膨法案的補貼金額，能讓在美國生產的高效能三元電池成本，低於從中國進口用於中低階車款的磷酸鐵鋰電池，因此目前包括日本、韓國與中國寧德時代都有赴美設廠的計畫，也反映出抗通膨法案讓美國製造電池更具備成本競爭優勢。除了美國外，歐盟在3年前提出綠色新政(GreenDeal)，亦陸續推出一系列法案，以確保電池關鍵原物料與生產在地化，目前歐洲在地生產電池比例約四成，目標2030年將達到超過9成的高水準。