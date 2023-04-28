生華科指出，由於上一階段在美國執行的兩項抗新冠病毒臨床試驗都獲得正面結果，Silmitasertib用於輕症或中重症治療皆展現其改善臨床狀況、加速患者恢復健康成果，但因為這兩項試驗皆是由研究者發起的IIT試驗 ，生華科對於臨床試驗設計和收案進程較無主控權。因此生華科此次在台灣啟動的新冠二期中重症臨床試驗，是由公司自行負擔臨床費用，主導規劃新的試驗設計，攜手國立成功大學醫學院附設醫院，希望最快第三季完成試驗並掌握安全性和療效性初步相關結果。

儘管全球已經解封看似恢復日常，但世衛組織表示新冠病毒仍是全球公衛緊急事件。美國已經預告5月11日將解除新冠緊急狀態，但全美每周仍有逾十萬人感染，上千人死亡。因此美國FDA日前緊急呼籲年長者或免疫力較差的高危族群盡快接種追加劑 。另外Omicron 亞型 XBB.1.16又被稱為 Arcturus近月在印度又引發一波流行，印度政府重新宣布戴口罩政策，顯見新冠病毒株不斷變異仍威脅人類健康。

除了新冠，後疫情時代引發全球免疫負債危機，包括呼吸道融合病毒(RSV)、流感等捲土重來。在2019年底新冠肺炎引發全球大流行前，美國才剛歷經H3N2的流感肆虐，超過4千5百萬人感染造成逾6萬美國人死亡。因此除了新冠病毒，全球依舊籠罩在流感、RSV或是另一波病毒的威脅中。