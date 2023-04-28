英特爾上季虧損27.6億美元，不僅是連續第二季虧損，且虧損規模超越2017年第四季的6.9億美元，創下公司史上最大虧損紀錄，且該公司預警本季再度虧損。

英特爾預期本季營收約在115億至125億美元之間，遠低於去年同期營收，但預估中間值稍稍優於華爾街預期，使公司股價在27日盤後上漲5％至31.35美元。