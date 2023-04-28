握有聯盟最佳勝率的頭號種子公鹿，首輪遭遇了世紀大冷門，被東區排名第8的熱火淘汰出局，身為公鹿頭號球星的「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）心情已經鬱悶到極點，沒想到記者一次提問，讓字母哥不滿情緒徹底爆發。

公鹿在絕對不能輸的第5戰中展現頑強鬥志，帶著16分領先進入末節，眼看就要將戰線延長到G6，卻遭到熱火猛烈反擊，在領先2分的讀秒階段更是被吉米巴特勒（Jimmy Butler）投進追平球，進入延長賽的熱火始終保持領先，不過公鹿握有執行最後一擊，卻未注意進攻計時器，連出手的機會都沒有，時間就已經到點，公鹿錯愕地結束本賽季。

字母哥已經夠鬱卒，在賽後記者會上發生了更加讓他焦躁的事，有記者問起今年是否是個失敗的賽季，字母哥雙手抱頭不滿回應，「我的老天，上賽季你也問過同樣的問題吧，Eric（記者名），你的工作會讓你每年都獲得升遷機會嗎？若沒有，代表你每年做的工作都是失敗的嗎？為了升遷、為了家人，每年都朝著目標努力工作，這並非失敗，還是邁向成功的第一步。」

控制不住情緒的字母哥反問記者：「麥可喬丹（Michael Jordan）打了15年，拿下6次總冠軍，那剩下9年是失敗的嗎？你的意思是這樣嗎？那為什麼要問這種問題。在體育界中沒有所謂失敗，有時會迎來好日子，有時會經歷糟糕的一天，你不可能總是在贏球，今年賽季就是其他球隊的機會。」字母哥宣洩一番後，表示自己未能控制住衝動，向記者道歉。