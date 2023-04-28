企業亮宇油封公司董事長陳春甘除設立「天和學堂」，也為永順國小設立「天和書房」，年年更換新書。（陳春甘提供／潘虹恩台中傳真）

企業亮宇油封公司屹立於大肚山上40餘年，亮宇油封公司董事長陳春甘回饋鄉里，多年來投身公益，不僅年年舉辦寒冬送暖予大肚山上數百戶低收家庭，更在追分國小及永順國小成立「天和學堂」；她說，她從小也是苦過來的，現在有能力回饋鄉里，盼能提供在地弱勢學子學習資源。

陳春甘出生於高雄旗山的1個小村莊，村民以務農為主，她的父母也不例外。每每放學回家，陳春甘還要協助父母工作，「小時候印象深刻，我是長女，但父母多麼希望我是男孩子，覺得男孩子更有出息，既然父母希望我是男孩子，那我就去做男孩子的事」。

陳春甘回想幼時表示，過去家裡經濟不優渥，父母也常常工作到很晚，因此她放學後除了完成功課以外，兼顧起照顧弟弟妹妹的責任，甚至在國小5年級就開始利用放學後、寒暑假打零工，協助家庭分攤經濟，「小時候就在想，未來要怎麼改善家庭環境，想到最快可以改變家境的方法就是做生意，因此自小就立定志向未來要賺大錢」。

陳春甘說，事業有所成就後，大肚區的8所學校都是她回饋的對象，但每家學校的需求不盡相同，其中，課後輔導班「天和學堂」設立在追分國小和永順國小。考量到追分國小附近較多新住民、原住民家庭，有時媽媽可能會因為語言上較不流暢無法教孩子，或是隔代教養問題，影響到孩子成長，以及永順國小地處大肚區北方，當地家庭以務農為主，收入較薄弱無法提供孩子課後輔導，因此分別設立。

陳春甘表示，「天和學堂」課程由學校協助安排，不只是安排學科類型，也會安排譬如美術等方面，讓孩子有另外的學習，目前以1、2年級為主，每天會有2位老師幫忙課後輔導工作，設立至今超過15年，而經費由她全權負責。另外，永順國小也設立如舞龍舞獅、3D模型課程等社團，追分國小則有管樂團，也都有陳春甘贊助。

另外，永順國小過去經費不足，書籍已許久未更新，但現今科技、時代快速進步，也像陳春甘爭取設立「天和書房」，年年更換新書。陳春甘也說，希望能拋磚引玉，讓更多人一起投身公益。