周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.82點或0.18%，為464.03點。為連跌3個交易日之後首次的反彈。

資產管理軟體服務公司SimCorp大漲38.3%，報731丹麥克朗；稍早證交所營運商德國交易所宣布以39億歐元收購該公司。德國交易所跌7.7%。

除了收購交易之外，投資人還衡量了企業財報表現。

巴克萊漲5.3%，報162英鎊；此前該行公布第一季優異財報表現，主要是消費性銀行業務(信用卡業務)的韌性表現，抵銷了其它部門面臨的壓力。

德意志銀行升2.5%，報9.79歐元；稍早該行公布第一季獲利優於預期，主因為較高的利息收入，抵銷了投資銀行營收下滑的影響。

更廣泛的銀行類股指數上漲1.1%。工業股也上漲1.3%，此前瑞典工程公司Atlas Copco在公布創紀的訂單和季度營收優於預期之下，股價大漲14.4%。

聯合利華(Unilever)上升1.4%；隨著再次漲價，以補償大宗商品和供應鏈成本的上升，該公司公布上季銷售優於預期。

Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong說，歐洲股市企業的獲利預期，全年都在下降。我們預計整個財報季的營收都會普遍超出預期，也將會實現獲利預期，獲利率也許很難獲得支撐。而大多數企業在將成本轉嫁給消費者方面，都有著良好的成績。

Stoxx 600指數本月以來已上漲了1.4%；在歷經三月的銀行業動盪之後，目前企業財報看起來沒有那麼糟，但是加息的不確定性仍高。

媒體股下跌1.7%。稍早環球音樂公布訂閱制的串流媒體業務成長，遜於預期，掩蓋了整體營收優預期的表現，股價跌6.6%，報19.6歐元。

意法半導體跌8.3%，報151歐元；市場擔心半導體產業的放緩，最終會侵襲該公司。