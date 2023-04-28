首飾（台北分署提供）

法務部行政執行署下周二（5月2日）舉辦全國「123聯合拍賣會」，台北分署考量母親節將至，特別推別上千件精品、首飾進行變賣，每件最低只要150元起，歡迎民眾屆時到場選購。

台北分署說，下周二變賣的上千件精品首飾，包括紅珊瑚項鍊3條、紅（粉）珊瑚手鍊44條、珊瑚及臺灣玉手鍊248條，及水晶飾品、懷錶、手環等347個，更有來自歐洲與美國並曾於知名百貨公司專櫃展售的飾品966件，最低只要150元起，物美價廉，是母親節送禮的最佳選擇。

本次拍賣會將拍賣1輛BMW 318i轎車，該車為銀色外觀，2016年1月出廠，排氣量1499CC，本次為再行拍賣程序，民眾只要出價最高，且達前次底價的一半，即可入手。

此外，另有67筆土地進行拍賣，分別坐落在北市信義區、萬華區及新北市新店區、深坑區、坪林區等地，皆是投資、自用的優質物件。有意購買的民眾，可依自身需要，至現場或採用通訊投標應買。

拍賣現場亦有實用的口罩手套組、雨傘、及公司股份等動產進行拍（變）賣，歡迎民眾到場選購。