5月報稅季即將到來，今（28日）起開放民眾查詢111年度所得及扣除額資料，可以透過臨櫃查詢、憑證及行動電話認證查詢及查詢碼查詢等3方式。此外，民眾若想盡早收到退稅款有3大撇步，申報方式及填寫存款帳戶是關鍵。

財政部台北國稅局提醒，能第一批獲得退稅的案件，包括網路申報的退稅案件，透過線上及電話語音確認回復之稅額試算服務退稅案件，以及今年5月10日前，以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算的退稅案件。

國稅局建議民眾採網路報稅，不僅可列為第一批退稅，且不受時間及地點限制，省時又便利。此外，選擇「直撥（轉帳）退稅」，並提供存款帳戶是最安全且快速的方式，第一批退稅款將於112年7月31日當日直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶。

至於今開放的查詢所得及扣除額資料有3種方式，包括臨櫃查詢、憑證及行動電話認證查詢及查詢碼查詢，所得稅結算申報期間至5月31日止，可多利用手機、平板或電腦進行網路報稅或以稅額試算回復確認。

臨櫃查詢

可攜帶身分證正本親自到各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃查詢；如委託他人代為查詢，代理人應檢附代理人身分證正本、申請人委託書（已蓋章）及申請人身分證正本，如檢附申請人身分證影本，須切結與正本相符並由國稅局留存備查。

憑證及行動電話認證查詢

以自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、行動自然人憑證、經財政部同意的電子憑證或行動電話認證為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報系統經網際網路查詢。

查詢碼查詢

利用稽徵機關核發的查詢碼、稅額試算通知書上所載的查詢碼、以憑證（醫事人員憑證及行動自然人憑證不適用）或行動電話認證透過網際網路至財政部電子申報繳稅服務網站申請取得的查詢碼、以自然人憑證或已註冊健保卡透過四大超商多媒體資訊機列印取得的查詢碼，搭配身分證統一編號、111年12月31日戶口名簿上所載的「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報系統經網際網路查詢。