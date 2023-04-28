美2阿帕契直升機墜毀阿拉斯加

美國陸軍兩架AH-64「阿帕契」（Apache）直升機周四（27日）結束訓練回程時墜毀阿拉斯加，而這是美軍直升機今年第二次發生在當地墜毀的意外。

綜合外電報導，美國阿拉斯加陸軍發言人彭內爾（John Pennell）說，兩架直升機上各載有兩人，但未能立即得知機上人員狀況。而據第11空降師（11th Airborne Division）推文說，這兩架直升機隸屬第 25 航空團第 1 攻擊營，當時正結束訓練返航。

美國駐阿拉斯加陸軍在聲明中說，緊急救援人員在希利（Healy）附近的現場。而這兩架直升機來自阿拉斯加州韋恩萊特堡（Fort Wainwright）。官員說，目前仍在調查相關事故。

而今年2月時，1架「阿帕契」直升機從塔爾基特納（Talkeetna）起飛後墜毀，導致機上2名美軍受傷。接著3月時，兩架美國陸軍「黑鷹」（Black Hawk）直升機在空中相撞，後來墜落肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）附近，導致9人喪生。

文章來源：Two US Army Apache helicopters crash in Alaska
文章來源：2 US Army helicopters crash in Alaska on training flight
文章來源：Two Apache helicopters crash in Alaska

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