大甲媽將於30日回鑾鎮瀾宮安座，警方公布交通管制措施。（大甲警分局提供）

大甲媽為期9天8夜的遶境之旅，將於30日回鑾鎮瀾宮安座，為避免屆時湧入大批人、車潮，大甲警分局公布回鑾日實施交通3層疏導管制區，自上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，最內層為「行人徒步區」、第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是「調撥車道管制路段」，期遶境活動能夠圓滿落幕。

大甲媽自4月21日起駕後，預計4月30日回鑾，警方為防範有心份子趁機滋事，破壞莊嚴神聖遶境秩序，特部署超過800名警力，一有不法份子藉機鬧事絕對會當場逮捕。

大甲警分局長謝建國表示，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，自4月30日上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，由內而外畫設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」、第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「調撥車道管制路段」，以確保街上參拜信徒行車安全及活動順利進行。

為避免大量人車湧入造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，大甲警分局籲請民眾在進入大甲市區時，可多搭乘大眾交通運輸工具，或將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站。

今年大甲媽遶境活動，台中市府自30日上午9時起設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘，或直接步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮，雖然參拜民眾會有些許不方便，但是大家都可免於塞車之苦。

此外，鑒於回鑾期間（4月29日至5月1日）大甲市區人車眾多，大甲警分局呼籲汽（機）車駕駛行經路口應停讓行人，亦將針對騎（乘）機車未戴安全帽、無照駕駛及改裝車等嚴加取締，以維護優質交通秩序。

大甲警分局表示，為防範不法宵小伺機扒竊，民眾參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。此外，參加遶境的熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔誠熱情、以平和理性來迎接大甲媽祖，共同來祈祝遶境和平圓滿。