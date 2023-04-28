陳安文教基金會偕同台北攝影學會共同主辦「風華百年．萬華之美」攝影活動，選擇在地指標建案「安家秀」接待會館作為攝影展會場，讓賞屋民眾落腳萬華的同時，認識「一府二鹿三艋舺」的歷史魅力，使年輕世代欣賞昨日美景，擁抱截然不同的新明天。

「安家秀」接待會館作為「風華百年．萬華之美」攝影展會場，讓年輕世代欣賞昨日美景，擁抱截然不同的新明天。(圖:中時新聞網攝)

「安家秀」基地位於萬華西門商圈，看好「西區門戶計畫」帶動東西區軸線發展，觀察雙子星特區與都市更新的推進，以當地人文風土為傲，布局新舊交織的覺醒魅力。

持續關注在地發展的陳安文教基金會，從去年起偕同台北攝影學會，主辦「風華百年．萬華之美」攝影活動，以「安家秀」接待會館作為攝影展會場，意指讓眾人抓住萬華的人文薈萃，紀錄碩果僅存的優良古蹟。

「風華百年．萬華之美」展示中、北萬華照片，即為龍山寺商圈、華西街商圈、貴陽街、剝皮寮周邊、艋舺清水巖及青山宮一帶，作品以放大長邊7 吋，短邊不限之彩色照呈現。

陳安文教基金會執行長張明森表示，參賽者利用攝影抓住萬華人文的淵源流長，聚焦歷史古蹟跟老街區，同時展現在地生活的多元性和現代人文精采。

「風華百年．萬華之美」展示中、北萬華照片，即為龍山寺商圈、華西街商圈、貴陽街、剝皮寮周邊、艋舺清水巖、青山宮一帶的萬華之美。(圖:中時新聞網攝)

張明森說，「安家國際企業機構長年深耕萬華，有一句諺語叫『一府二鹿三艋舺』，讓在地生活昇華為文化體驗。」，並表示本次與「安家秀」合作愉快，讓賞屋民眾可以在踏古尋幽的同時更認識萬華之美。

萬華被列為台灣三大城鎮之一，在17世紀荷蘭的古地圖中被標示為Handelsplaasts，擁有交易場所的意思，足見其作為商業重鎮的歷史價值，而「艋舺」稱呼源自平埔族對「獨木舟」(Vanka)發音，可以想像當時商人多以木船上游載運，交易農獵產品的繁榮畫面。

萬華被列為台灣三大城鎮之一，舊稱艋舺源自平埔族對「獨木舟」(Vanka)發音，可以想像當時商人多以木船上游載運的繁榮畫面。(圖:中時新聞網攝)

「安家秀」接待會館位於台北市萬華區貴陽街二段260號，安家秀國際企業機構希望民眾能在前來賞屋的同時沉浸於攝影作品之中，飽覽今日萬華、昨日艋舺的精彩所在，最後在這裡安心成家。

安家秀

接待會館:台北市萬華區貴陽街二段260號

連絡電話: 02 2314 0088