澎湖一名洪姓民眾26日遭一群觀光客攔車拖行暴打，當地人為此怒炸，包圍警局、民宿討公道；打人的一群嫌犯遭一一起底，其中一名男嫌上月曾在桃園開「資產管理公司」，個人IG不斷PO出整疊鈔票炫富，還能見到友人疑似高舉手槍的畫面，臉書大頭照使用大量美肌修圖，讓許多網友一度認不出。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書曝光其中一名嫌犯的相關訊息，該人被起底上個月在桃園區曾開幕「資產管理公司」當股東；四叉貓今又再度爆料，該王姓嫌犯的Instagram限時動態中，還出現一名友人囂張拿出疑似槍隻的物品並高舉空中；此外觀察王男的貼文，常秀出整堆鈔票炫富，作風相當高調。

此外，一行人狂毆打澎湖當地人後，隔天由警方護送到機場，甚至遭爆是逛完免稅店才回台灣，PTT上網友炸鍋說「這麼高規格的待遇，只要打人就有，還可以讓人無傷離開，請問這個服務是地區特有的嗎？」當中還有一名女嫌犯面對機場的媒體，還對著鏡頭比YA，還要求記者拍漂亮一點，遭網友肉搜，女子事後緊急關閉臉書，將IG設為私人帳號。

「四叉貓」也不斷起底打人的王姓嫌犯，王男的臉書大頭照疑似使用大量美肌效果，一度無法辨認，最後是靠電腦的人臉辨識功能才確認為同一人；另外一名男嫌甚至被拍到腳上穿的是要價5萬多元的Nike聯名潮鞋「Sacai x Nike Vaporwaffle」，台北市長蔣萬安也曾穿該鞋拍照過。

住西嶼內垵的洪姓男子26日中午開著轎車，由馬公往白沙西嶼方向行進，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車行經東衛大路口，由於違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭觀光客將他拖出車外暴打，洪男掙脫後還遭對方拿安全帽一路追打、踹腳。

被打的洪男親友得知後，聚集10餘人在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，警方回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。目前涉案3人6萬元交友，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回。