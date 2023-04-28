蘋果是美國科技龍頭，與蘋果成為合作夥伴看起來是美事一樁，但造血氧測量設備公司Masimo卻控訴蘋果對待小公司的壓迫行為，聲稱合作後卻推出類似產品以避開專利問題，自家專利因此拱手讓給了蘋果。

根據華爾街日報報導，Masimo創辦人Joe Kiani透露，蘋果早先與他聯絡，並稱讚Masimo的技術非常適合搭載在Apple Watch上，但之後蘋果開出雙倍的薪水從Masimo挖走員工，包括工程師與首席醫療長等。

文件資料亦顯示，蘋果2019年時以前Masimo工程師的名義，公布一項與Masimo類似的感測器專利，而且隔一年後蘋果就推出一款可測量血氧的Apple Watch款式。

Joe Kiani無奈表示，當蘋果對一家公司產生興趣時，那就是「死亡之吻」，蘋果的長期計劃是自己做，並將所有好處全部拿走。

報導指出，與Joe Kiani有類似遭遇的人數超過20位，這些人指控，蘋果一開始會先來討論潛在的合作夥伴關係，或將他們的技術整合到蘋果的產品當中，但在雙方有一定的程度合作後，蘋果就會突然停止談判，並以自家的名義推出類似的功能。

多家小型公司指控蘋果遭到蘋果壓迫，另外像是應用程式開發生Blix、藍牙追蹤器廠商Tile 、醫療設備和AI公司AliveCor都控訴蘋果抄襲，而且抄襲手法幾乎如出一轍。