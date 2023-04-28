●晶片大廠英特爾表示，截至3月底的第1季，大虧28億美元，創單季歷史新高，去年同期則是大賺81億元。同時，每股淨損4美分，較預期虧損15美分要好一點。營收方面，年減36%至117.5億美元。英特爾預估，本季經調整後的營收，大概在115億至125億美元。收漲2.79%的英特爾，盤後一度大跌3%，目前漲5%。

●電商巨擘亞馬遜截至3月底的3個月，獲利31.7億美元，去年同期虧損38.4億美元，每股獲利31美分，營收1274億美元，都較預期來得佳。亞馬遜預估，本季營收在1270億至1330億美元之間。

●Uber網約車競爭對手Lyft表示，將裁撤1072位員工，相當於員工總數的26%。同時，Lyft也將暫停招收250名新進員工。Lyft股價收漲約1.5%，盤後股價震盪，目前下跌0.88%。

●社交媒體平台Snapchat母公司Snap在今年前3個月，虧損3.29億美元，去年同期也是虧3.6億美元，營收為9.89億美元，較市場預期10.4億美元少一點。Snap表示，本季營收應在10.4億元左右，年減6%。收漲6.3%的Snap，盤後交易時一度重挫近19%。

●在股價連續3天重挫累計跌幅逾60%的第一共和銀行，股價反彈8.8%，因為市場未再傳出利空消息。同時，標普500銀行類股以及KBW地區性銀行指數也分別反彈1.4%與2.1%。