柯文哲（左起）搭機返國，妻子陳佩琪前往桃園機場接機，兩人離開時向媒體揮手致意。（范揚光攝）

結束訪美行程，民眾黨主席柯文哲28日搭機返台，他下機後在桃園機場受訪表示，此行訪美目的都有達到，明天就會去領表登記選總統，等黨內通過後5月20日之前就會舉辦記者會宣布。

柯文哲一行搭乘長榮航空BR51班機從美國休士頓出發，台灣時間清晨6時28分抵達桃園機場，除了民眾黨籍立委、縣市議員及支持民眾外，妻子陳佩琪也特地前往接機。柯文哲在入境大廳受訪時說，此行認識美國、從美國回看台灣及介紹第三勢力給美國的三個目的都有達到，美國是台灣最重要的盟邦，對台灣安全很重要，所以一定要了解美國。

柯文哲也說，過去在台灣根本是坐井觀天，因此安排與國防部、國安會、AIT以及國務院等行政部門會晤訪談，並拜會許多智庫，來清楚了解美國對台灣的期待，對於未來的準備也會比較準確。

對於國民黨主席朱立倫說郭台銘、侯友宜和柯文哲都是最強戰隊，柯文哲重申反對藍綠對抗的立場；他強調不贊成下架民進黨及非綠聯盟的口號，也不可能把另一個顏色消滅掉，台灣必須團結不要分裂，所以還是主張組織聯合政府來團結台灣。

至於新北市議會在國民黨席次優勢表決下，將市政總質詢提前舉行，柯文哲直言為了要讓一個人脫困，把總質詢移到部門質詢之前，「愛之適足以害之」，這樣做反而害了侯友宜。