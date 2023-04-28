澎湃新聞報導，從鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）獲悉，鐵路上海七個車站28日迎來今年以來單日最高客流，預計發送旅客55.8萬人次，其中上海站18.0萬人次，上海南站6.9萬人次，上海虹橋站30.9萬人次。

據悉，當日鐵路上海站客流主要集中在滬寧、滬杭、中原、湖北等地區。該站增開至江西、中原、滬寧、安徽、滬杭等方向列車51趟。從車票預售情況來看：除滬寧、滬杭方向有少量餘票外，其餘方向車票基本售完。具體列車開行情況以車站公告和中國鐵路客戶服務中心12306網站公告為準。預計明日（4月29日）鐵路上海站發送旅客將達到65萬人次，或創發送量歷史新高。

為應對客流高峰，上海站、上海南站、上海虹橋站候車室將通宵對外開放，為夜間乘車的旅客提供良好的休息環境。鐵路上海站各站區在進站口開設小件攜帶品旅客便捷通道，安檢增設「雙手檢」，進一步縮短旅客進站時間。車站在進站口、扶梯口、換乘通道等關鍵地點加派人手，做好安全防護，加強客流引導。

此外，上海虹橋站還在「愛心服務區」，開展「人人都是志工」體驗活動和以「致敬勞動 因你不凡」為主題的人文修身展。

鐵路部門特別提醒旅客：假期出行客流較大，旅客一定要提早出門，為市內交通、進站安檢等環節預留充足時間。出門前，確認好票面記載的車站站名和乘車時間，尤其是夜間乘車旅客，一定要看清乘車日期，避免錯過行程。月台候車時，看護好隨行小孩，避免發生危險。