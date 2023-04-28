充滿感恩的五月，饗賓餐旅特別寵愛天天為家人洗手做羹湯的辛勞媽媽們，旗下七大品牌「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯」、「開飯」、「饗泰多」與「真珠」，同步推出中西日泰式料理，以及全素蔬食套餐，母親節蛋糕更是必備標配，今年更精心研發「果映極雪」母親節蛋糕和全素「楓糖香蕉胡桃塔」，周到貼心滿足各位媽媽們的需求。即日起，只要到饗帶走EATOGO平台一指下訂，就能輕鬆帶回家享用。

饗賓七種各具風格、葷素通包的母親節外帶套餐，自即日起至饗賓外帶平台「饗帶走EATOGO」獨家開訂，不想讓長輩們舟車勞頓出門吃大餐，請把握在家享受饗賓七大品牌美味料理的好機會，只要到饗帶走EATOGO平台一指下訂，就能輕鬆把澎湃好料帶回家孝敬親愛的婆婆媽媽。

一向年年熱銷的饗賓母親節套餐，特選上等食材，打造澎湃豐盛感恩盛宴。想要多國料理，精緻Buffet品牌饗饗和旭集的海陸大集合，龍蝦、帝王蟹、鮑魚、藍鑽白蝦、北海道干貝、牛小排等通通都出列，國民Buffet饗食天堂匯集「干貝竹笙雞湯」、「姿香香魚」、「德國豬腳」等多國料理，澎湃又豐盛。愛吃川菜，最受歡迎開飯川食堂推出「金湯嫩肥牛」、外酥內嫩「豆酥扁鱈」、酸甜「梅汁二弄雞」等，值得速速帶回家。

就是愛台味，人氣台菜真珠的經典「金旺鳳梨蝦球盅」、團聚必備「鹽焗雙醬雞」、鮮甜台味「蛋酥白菜魯」等，是不是也勾起想念阿嬤餐桌上的道道手路菜！還來不及？護照出國玩，沒關係，饗泰多的道地泰菜：「黃咖哩軟殼蟹」、「三味泰泰串烤拼盤」、「清香檸檬魚」、「炭烤瀑布牛涼拌」等，還有泰式飲料、冰品、蛋糕，絕對可以暫時緩解想出國解放的愁。老媽吃素？連年被敲碗詢問的果然匯全素母親節套餐，照例由最受喜愛的「香煎猴頭菇」領軍，想必又將搶訂一空。